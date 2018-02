Näitleja Sergo Vares jätkab oma rahvusvahelist tähelendu - kui 2015. aastal näitles ta Benedict Cumberbatchi kõrval "Hamletis", siis nüüd näeb teda BBC populaarses kirmisarjas "McMafia".

Seriaalis "McMafia" mängib Sergo Vares venelasest miilitsat, kes sõidutab esimese hooaja viimases episoodis sarja peategelast Alex Godmani Moskvas kinnipidamisasutusest lennujaama, vahendab Publik. Sõidu kestel tehakse vahepeatus, et tähtis jõugupealik Godmaniga "rääkida" saaks. Godman küsib luba suitsu teha ning teine politseinik annab selleks loa, ent vaid autosse sisse jäädes. Sergo Varese kehastatud politseinik ütleb seepeale, et tehku pigem õues, sest ei taha, et suitsuhais autosse jääks.

Refereeritud artikli täistekst on saadaval Publikus.