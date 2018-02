Esmaspäeval selgus, et Briti abiorganisatsiooni Haiti haru endine juht tunnistas sisejuurdluses prostituutide teenuste kasutamist, kuigi oli seda veel läinud nädalal avalikult eitanud.

Lisaks ilmnes, et 2011. aastal ähvardasid Oxfami kolm seksiskandaali sattunud meessoost töötajat tunnistajaid. BBC andmeil olid ähvardused füüsilised ning need leidsid aset uurimise ajal.

Oxfam on sattunud turmtule alla seoses The Timesi väitega, et organisatsiooni töötajad palkasid endale pärast Haiti 2010. aasta maavärinat missioonil olles prostituute.

Täna avaldatud 2011. aasta siseuurimise raportist selgus, et Oxfami tolleaegne piirkondlik juht Roland Van Hauwermeiren tunnistas prostituutide palkamist. Nüüd, aastaid hiljem, kõneles üks naistest ITV Newsile, et alustas orgaid nautiva Van Hauwermeireniga intiimsuhteid, kui oli alles 17aastane. Pole teada, kas missiooni juht oli üks neist, kes tunnistajaid ähvardas.

Pärast hämarate tegude ilmsiks tulekut 2011. aastal lahkus Van Hauwermeiren ametist, kuid sidus end juba järgmise abiorganisatsiooni juhi ametiga - temast sai Bangladeshi näljavastase võitluse missiooni juht. Action Against Hunger on kinnitanud, et uuris Van Hauwermeireni tausta, kuid ei saanud Oxfamilt ühtegi hoiatust mehe ebaeetilise käitumise kohta.

Veel on 11-leheküljelises raportis kirjas, et Haitil juhtunu tõttu on Oxfamis lahkunud seitse töötajat.

Oxfam on Briti abiorganisatsioon, millel on ligi 10 000 töötajat, kes on tegevad enamas kui 90 riigis.