Jaanuari lõpus Tartumaal laupkokkupõrkesse sattunud naine suri ligi kolm nädalat hiljem haiglas.

30. jaanuari pärastlõunal põrkasid Tartu-Viljandi maanteel Rõhu lähedal keset sirget teed kokku Ford Mondeo ja Volvo. Fordi juht, 71aastane mees hukkus sündmuskohal.

Avariis osalenud Volvo juhi, 42-aastase naise, vigastused olid nii rasked, et meedikute pingutused tema elu päästa ei andnud kahjuks tulemust. Naine suri 16. veebruaril haiglas, ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja.

Viljandi suunas liikunud Ford Mondeo kaldus õnnetuspäeval mingil põhjusel vastassuunavööndisse ja põrkas kokku Tartu suunas sõitnud Volvoga. Õnnetuses hukkus Fordi juht, raskesti said viga Fordis reisijana olnud naine ja Volvo naisjuht, kellele ülirasked vigastused mõni nädal hiljem paraku saatuslikuks said. Fordis kaasreisijana olnud naine on aga paranemas ning tema elu ohus ei ole.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Aleksandr Naidis ütles, et uurimine selgitab, millised asjaolud viisid traagilise avariini.