Eesti loomakaitse selts (ELS) kutsub enne kevadist poegimisaega kõiki kassi- ja koeraomanikke steriliseerima ja kastreerima oma lemmikuid vältimaks soovimatuid järglasi, haigusi ja stressis koduloomi. Teavituskampaania toimub 19. veebruarist kuni 31.märtsini 2018. aastal. Selle raames pakuvad tavapärasest soodsamalt steriliseerimisi ja kastreerimisi 16 loomakliinikut üle Eesti.

Tegemist on teavituskampaaniaga, mille raames pakub ELS koostöös loomakliinikutega üle Eesti soodsama hinnaga steriliseerimist ja kastreerimist. ELS Korraldab kampaaniat juba mitmendat aastat. Kampaania suurem eesmärk on vähendada soovimatute järglaste ja seeläbi kodutute loomade arvu. Kampaaniasõnum teavitab loomaomanikke kasside ja koerte steriliseerimise ja kastreerimise vajalikkusest ning suunab nad loomakliinikutesse.

Emaste lemmikloomade steriliseerimine ja isaste kastreerimine aitab vähendada hulkuvate loomade arvukust tänavatel: näiteks kassid ja koerad toovad ilmale vähemalt 3-4 pesakonda aastas, igas neist keskmiselt viis poega. Varjupaigad on täis hüljatud loomi, sest lemmikloomi sünnib piiramatult ja kontrollimatult rohkem kui on neile kodusid, ning igal aastal hukatakse kahetsusväärselt palju elujõulisi koeri ja kasse. Tulemuseks on kurb statistika: 2017 aastal jõudis Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 18 tonni hukkunud või hukatud lemmikloomi ning käesoleval aastal on see arv juba ligi 2 tonni.

“Lisaks sellele, et steriliseerimine ja kastreerimine aitab ära hoida soovimatuid pesakondi ning läbi selle vähendada ka hüljatud loomade arvu, võib see mõjuda positiivselt ka looma vaimsele ja füüsilisele tervisele. Näiteks võib emase looma jooksuaeg, tiinus ja imetamine loomale kurnav ning stressirohke. Kastreeritud isased lemmikloomad muutuvad reeglina rahulikumaks ja kodusemaks, sest enam ei ahvatle ümbruses indlevad emased neid hulkuma minema,” selgitab ELSi juhatuse liige Geit Karurahu.

Nii steriliseerimine kui ka kastreerimine teostatakse loomakliinikutes üldnarkoosi all, operatsioon on ohutu, rutiinne ja loomale suhteliselt valutu. Mõned tunnid pärast lõikust võib omanik looma koju viia ja tavaliselt võtab operatsioonist taastumine aega ühe päeva.

Kampaaniaperioodi jooksul (19.02-31.03.18) kasside ja/või koerte steriliseerimisel ja kastreerimisel soodushinda pakkuvate kliinikute kontaktid ning hinnakiri on leitav SIIT!