Elvis Presley ainus järeltulija Lisa Marie Presley sipleb enda sõnul hiiglaslikes võlgades.

Rokikuninga tütar (50) lahutab parajasti kitarrist Michael Lockwoodist, kellega tal on üheksa-aastased kaksikud tütred. Eelmise aasta algul šokeeris üldsust uudis, et Lockwoodi arvutist leiti lapspornot ning seetõttu võeti tütred Lisa Marie'lt ära - selleks ajaks oli ta mehest juba lahku kolinud. Käisid jutud, et siivutud kaadrid kujutasid nende ühiseid lapsi.

Lisa Marie on aastatest 2012-2016 USA maksuametile võlgu umbes 10 miljonit dollarit, lisaks on tal suured võlgnevused oma Ühendkuningriigi kodu eest pluss mitmesaja tuhande dollari väärtuses maksmata arveid ja krediitkaardivõlgu.

Oma igakuiseid kulusid hindab nelja lapse ema 121 000 dollarile. Elvise varandusest makstakse Lisa Marie'le iga kuu umbes 4400 dollarit.