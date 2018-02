Eesti Pank avab täna oma peaukse, et esitleda Iseseisvussaalis Eesti vabariigi 100. aastapäevale pühendatud erikujundusega 2eurost käibemünti. Esitluse alguses etendub saalis minietüüd Päästekomitee ainetel ning pärast esitlust saavad huvilised osta endale mündi ja mündikaardi. Keskpanga Iseseisvussaal on sel päeval inimestele avatud kella 17ni.

Praegu on huvilisi nii palju, et mööda tänavat lookleb nende järjekord.

„Kutsume inimesi külla Eesti Panga Iseseisvussaali, et esitleda Eesti riigi juubeli tähistamiseks mõeldud erikujundusega kaheeurost münti, mis oma sümboolse tiraažiga on mõeldud igale eestlasele. Kuna 2eurone kehtib kogu euroalal, siis saadab see münt Eesti pidupäevast sõnumi ka teistele eurooplastele,“ ütles Eesti Panga president Ardo Hansson.