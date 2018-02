Tark ärinaine ei loo endale elus illusioone. Ta teab, mida tal on pakkuda ning teab, mida vajab ühiskond: armastuse oaasi, kus puhkevad õide illusioonid ning mis hetke pärast hajub vaid mälestuseks. Pärast kahte halvasti lõppenud abielu on naiivsest ja romantilisest neiust saanud küps ja elukogenud naine, kes on oma saatuse ohjad meeste käest haaranud ning juhib nüüd asutust, kus meestel sõnaõigus puudub – vähemalt nii usub ta ise.

Merle Palmiste on meediale öelnud, et tema jaoks on proua Kukk omamoodi naissoost härra Maurus, kes targalt ja veendumusega juhib oma elukooli. Kuid mitte alati ei suuda see kool pakkuda kaitset ajaloo tormide eest. Lisaks rollidele oma koduteatris, Eesti Draamateatris, on Merle, üks armastatumaid näitlejannasid, üles astunud pea kõigis vabariigi teatrites, loonud rohkelt filmi- ning seriaalirolle ning astunud üles ka lauljana.

„Härra Metsla” (Andres Dvinjaninov)

(Kalev Lilleorg)

Suur niiditõmbaja, proua Kuke kanala patroon ning proua Kuke intiimne sõber, ei ole mitte alati see, kes ta näib. Ta oskab panustada igale kaardile ning väljuda alati võitjana. Andres Dvinjaninovist oleks võinud pärast õpinguid Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonnas saada hiilgav majandusmees, kuid õnneks jätkas ta õpinguid lavakunstikateedris. Tema kontol on tänaseks üle 70 rolli ja 30 lavastuse, ta on olnud Eesti Näitlejate Liidu ja Eesti Lavastajate Liidu president ning mitmete ansamblite solist.

„Renate” (Gerda Johnson)

(Kalev Lilleorg)

Proua Kuke tarmukas assistent on kindel, et inimest, kes suhtub asjadesse rahulikult, ootab turvaline tulevik. Ta üritab seda viimse hetkeni endale ja teistele kinnitada – kuigi iga mööduv päev tõestab vastupidist... Renate on alalhoidlikkuse ja kaine mõtlemise võrdkuju. Gerda Johnson läbis Londoni nimeka teatrikooli The Poor School ning loob “Litsides” oma esimese suure rolli kodumaal. Seriaali teleesilinastuse ajal sünnib Gerda ja tema inglasest abikaasa perre esimene maimuke.

„Anastassia” (Jekaterina Novosjolova)

(Kalev Lilleorg)

Anastassia, revolutsiooni tormi eest Venemaalt Eestisse sattunud aadlipreili, on tundlik ja peen natuur, kes kannatab vene rahva saatuse pärast. Ta tajub, et tema pelgupaik on vaid ajutine. Jekaterina Novosjolova ja tema karakteri vahele võib tõmmata võrdusmärgi. Vene hinge ja Eesti arukusega näitlejanna on viimastel aastatel loonud mitmeid rolle kodumaistes teleseriaalides ja filmides, kuid “Litsides” saab ta näidata oma tõelist tunnetesügavust ja haavatavust.

„Monika” (Lisette Pomerants)

(Kalev Lilleorg)

Keevaline ja julge, on Monika tihti see, kelle kontrollimatult lausutud sõna või põlglik pilk võib kõigile pahandusi tuua. Ta on partisan, kelle jaoks tema keha on tema relv. Lisette Pomerants sattus “Litsidesse” päris viimasel hetkel ning seda otsust ei ole keegi pidanud kahetsema. Ehkki see on tema esimene roll, aitab Lisettet sarnasus Monika karakteriga. Konkurentsivõime ja oskuse läbi lüüa on ta omandanud võistlustantsu ja modellinduse maailmast, tuge leiab ta aga ka astroloogiast.

„Maria” (Pirjo Jonas)

(Kalev Lilleorg)

Pärast Anna Tõrvand-Tellmanni Inglise Kolledzi lõpetamist on intelligentne ja andekas Maria töötanud Inglismaal ning õppinud laulmist, kuni sõja algus on sundinud teda Eestisse tagasi tulema. Ta saabub, tulvil otsusekindlust – enam mitte ealeski armuda... Pirjo Jonas on silmapaistev ooperilauljanna, kelle teiseks erialaks on inglise filoloogia. Tema koduteater on Vanemuine, kuid ka Rahvusooperis Estonia on publik teda näinud Mart Sanderi lavastustes “Silva” ja “Savoy Ball”.

„Vivian” (Liisu Krass)

(Kalev Lilleorg)

Kunstiandega Vivian tunneb huvi uute ideede ja võimaluste vastu. Ta on liiga noor mõistmaks, et alati ei ole ideed inimese, vaid inimesed ideede teenistuses.

Liisu Krass oli, nagu ka tema tegelaskuju, huvitatud eelkõige maalikunsti õppimisest, kuid teatri kutse osutus tugevamaks. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti osakonna äsjase lõpetajana on temagi alles oma näitlejakarjääri alguses.

„Henriette” (Anastasia Popova)

(Kalev Lilleorg)

Tööstur Falkenbergi naine on klassikaline muinasjuttude kuri võõrasema. Ta on pärit Eestist, kuid vihkab seda riiki. Tema kurjakuulutavad mahhinatsioonid ongi tegelikult kogu “Litside” loo käivitajaks. Ning ei saa kindel olla, et leskproua Falkenberg täielikult pildilt kadunud on. Anastasia Popova on hariduselt ooperilaulja -- ta lõpetas Eesti Muusikaakadeemia ning täiendas ennast hiljem Itaalias ja Kanadas. Täna on ta vabakutseline näitleja ja modell, keda võib kohata telesarjades ja telereklaamides.

„Linda” (Liisa Linhein)

(Kalev Lilleorg)

Naiivne, lapsemeelne Linda on maatüdruk, keda tõmbab linna tuledesära. Talle meeldib naps ja kenad mehed, ning kui talle üht või teist keelatakse, jonnib ta sageli nagu väike laps. Liisa Linhein õppis näitlemist Londonis, East 15 Acting School’is. Seiklusjanu viis ta Indiasse, Bollywoodi filmitööstusest osa saama ning tõi tagasi Eestisse, kus Liisa töötas Cabaret Rhizome´i ridades. Järgnes esimene teleroll komöödiaseriaalis „Naabriplika”, nüüd aga tõestab Liisa end dramaatilises ja mitmetahulises karakterrollis.

„Alice“ (Ingrid Margus)

(Kalev Lilleorg)

Alice, iseseisev ja kartmatu, saabub proua Kuke kanalasse ning toob endaga tahtmatult kaasa piinavaid saladusi, mille lahendamine muutub proua Kuke kinnisideeks. Ingrid Margus lõpetab sel kevadel EMTA Lavakunstikooli 28. lennu ning alustab oma professionaalset näitlejateed. Lisaks „Litsidele” on ta osalenud sarjas „Merivälja” ning juba varsti näeb teda uues TV3 krimipõnevikus „Lõks”. Ingrid on üles astunud ka kirjanikuna.

„Carola” (Mirjam Aimla)

(Kalev Lilleorg)

Carola minevikus on süngeid saladusi, mille varjamisest on saanud neiu teine elu. Proua Kuke kanalas loodab ta lõpuks leida pere ning kodu, millest saatus ta seni on ilma jätnud. Mirjam Aimla sai esimesed esinemiskogemused tantsijana. Pärast aastaid koolitust erinevais noorte teatristuudiotes valis ta oma erialaks lavastuskunsti ning kostüümidisaini, kuid jätkab selle töö kõrvalt karjääri ka nii tantsutreeneri kui näitlejana.

