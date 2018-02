Jaanuaris Soome saabunud pandad Lumi ja Pyry lubati mõned päevad tagasi esimest korda õue. Loomad väljendasid selget rõõmu maha sadanud lumest, kirjutab Yle.

Lumi ja Pyry pääsesid 17. veebruaril karantiinist (AFP/Scanpix)

Hiinamaalt saabunud loomad pääsesid õue laupäeval, mil lõppes nende karantiin.

Kahjuks ei saanud pandapojad koos lund nautida, kuna nad on suguküpseks saamiseni eraldi puuridesse paigutatud. Siiski on Lumi ja Pyry kodud ehitatud nõnda, et nad teineteise vaateväljas saavad viibida.

Seoses loomade karantiinist pääsemisega on Ähtäri pandasektor nüüd ka külastajatele avatud.