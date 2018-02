"Tavalistel aegadel pole seda seadust kindlasti vaja," leiab Riigikogu väärikuse toetusgrupi juht Igor Gräzin. Seaduse eesmärk on tema sõnul kaitsta hümni moonutamise ja tema tähtsuse vähendamise eest.

Gräzin räägib, et uus seadus peaks võitlema nii hümni ära jätmise, muutmise kui ka asendamise vastu. "Meil on tekkinud tendents hümni ära jätta, nagu uusaastaööl juhtus. Samuti on tekkinud tendents hümni muuta. Näiteks jäetakse hümni esitamisel ära kolmas, jumalast rääkiv salm. Lisaks tehti ettepanek asendada "isamaa" sõnaga "Eestimaa", mis on sisuliselt vale, sest Eesti riik koosneb Eesti- ja Liivimaast," selgitab ta.

Gräzinit häirib ka, et üha enam esitatakse Eesti hümni asemel Beethoveni teost "Ood rõõmule", mis on Euroopa Liidu hümn. "Seda võiks tagasi tõmmata, sest seda kõlab lubamatult palju ja isegi "Oodi rõõmule" sõnade autor Friedrich Schiller nimetas seda halvamaitseliseks teoseks," sõnab Gräzin.

Valitsus otsustas neljapäeval toetada EKRE algatatud hümni seaduse eelnõud. Seadusega kehtestataks Eesti hümniks ametlikult „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“, mille viisi lõi 1848. aastal Soome helilooja Friedrich Pacius ja sõnad Johann Voldemar Jannsen. Eelnõu kohaselt esitataks hümni tähtpäevadel, riiklikel tseremooniatel ja teistel pidulikel sündmustel.

Hümni on seadusega kehtestanud suurem osa Euroopa Liidu liikmesriike: Austria, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küprose vabariik, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari.