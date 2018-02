Eelmisel suvel IRL-ist välja astunud selle endine esimees Margus Tsahkna eitab "Aktuaalsele kaamera" antud intervjuus väiteid, nagu tegeleks ta järgmisteks riigikogu valimistes uue erakonna moodustamisega. Tsahkna sõnul näeb teda ennast pärast 2019. aasta riigikogu valimisi suure tõenäosusega tegutsemas erasektoris.

"Minu rind on haavleid täis, nagu ühel poliitilisel hundil ikka. Ja väga suure tõenäosusega näevad inimesed mind 2019. aastal erasektoris," märkis Tsahkna ning lisas, et uues riigikogu koosseisus teda vaevalt kohtab.

"Mina uut parteid tegema ei hakka. Aga ma loodan, et on hulk inimesi, kes panevad olemasolevad erakonnad nii tegutsema, et tekiks valimisdebatt, mis annaks suurema ja kaugema sihi Eesti riigile," ütles Tsahkna ERR-ile antud usutluses. "Me peame sellest aru saama, et meie rahvastik on kahanemas ja meil on väga tõsised probleemid majanduses."

Tsahkna rääkis, et tema on Eesti vabariigi kodanikuna meie riigi olukorra pärast mures.

Täna avaldas Eesti Päevaleht loo, kus spekuleeriti, kas Tsahkna on enda mõttekaaslastega uut erakonda asutumas.