Austraalia parlamendiliige George Christensen laadis laupäeval Facebooki foto, millel ta relvaga sihib. Poliitik on pildi tõttu saanud hulga kriitikat. Roheliste partei sõnul oli konservatiivist parlamendiliikme postitus häbiväärne, viidates hiljutisele koolitulistamisele Floridas.

Politsei sõnul nad veel kaaluvad, kas uurimise algatamine oleks õigustatud või ei, kirjutab BBC.

Christensen ise on öelnud, et tema sissekanne oli kõigest nali. Mees selgitas, et matkis 1971. aastal valminud filmi „Dirty Harry“, milles Clint Eastwoodi kehastatud tegelane relva tõstes küsis: "Do I feel lucky? Well, do ya, punk?“.

Austraalia peamister Malcolm Turnbull on Christenseni tegu kommenteerinud kui väga ebasobivat.

Praeguseks on postitus kustutatud.

On what planet does George Christensen think this is acceptable? #auspol pic.twitter.com/lq6K4fLCD1 — Anthony Webb (@anthonyqld) February 18, 2018