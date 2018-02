Tallinna TV-s alustas uus telesaade "Hästi, Eesti!", mis räägib Eestimaa väärtustest ja eestlaste väärikusest. Saate raames küsiti tuntud Eesti inimestelt, mis just nende arvates Eesti elus hästi on.

Jesper Parve, mis on teie arvates Eesti elus hästi?

"Kõige tähtsam on, et ma saan igal hommikul minna oma koeraga rahulikult metsa – vaikne, mõnus. Ma saan oma lapse viia rahulikult lasteaeda. Meil on nii palju erinevust: meil on talv, suvi, kevad, sügis – kõik vaheldub kogu aeg. Siin on mõnus ja rahulik. Ma olen aastaid elanud välismaal erinevates kohtades, aga Eestis ma saan rahulikult kodus öösel magada, ma ei pea kartma, et tuleb maavärin, tsunami või juhtub midagi hullemat. Selles suhtes on see ideaalne koht pere üles kasvatamiseks ja enda kasvatamiseks, ma arvan," räägib ta.

"Eestis on erilised jõujooned, midagi siin on erilist. Maailmas rännates pea võibolla nii lahti ei lähe ja head ideed niimoodi ei teki, aga nii kui ma jõuan lennukiga siia – sõidan Tallinna lennujaamast minema –, hakkab aju kohe genereerima. Ma arvan, et siin on mingid iidsed tarkused maapinnas peidus. Hästi sarnane on see Indoneesia Bali saarega. Ma alati ütlen, et kes Indoneesiasse Balile ei jaksa minna, tulge Eestimaale, minge Hiiumaale. Eestil on sama power. Arvan, et me elame väga ägedas kohas," nendib Parve.

"Hästi, Eesti!" saates räägivadki Eesti inimesed sellest, mis on nende elus ja üldisemas plaanis Eesti elus hästi, mis teeb rõõmu ja pakub lootust. Saate keskmesse tuuakse ka meie aja kangelane – inimene, kes on korda saatnud midagi tähelepanuväärset, omakasupüüdmatut ja kes väärib kogu eesti rahva sügavat kummardust.

"Hästi, Eesti!" on Tallinna TV eetris igal kolmapäeval algusega kell 20.45. Saadet juhivad Jüri Aarma ja Artur Raidmets.