Katrin Lust jätkab oma skandaalse autorisaatega „Kuuuurija“ ning juba täna õhtul on eetris põnev lugu Eino Baskinist.

Eino Baskin on armastatud näitleja ja lavastaja ning kelle huumoriga on üles kasvanud mitu põlve eestlasi. Aga ta on ka mees, kelle teater Vanalinnastuudio pidi surema selleks, et NO99 saaks sündida. Maestro lesk Veera Tolli-Baskin jagab ainult „Kuuuurijas“ Eesti rahvaga südantlõhestavat lugu, millest keegi ei ole siiani mitte midagi kuulnud!

Luubi alla võetakse see, kuidas Tiit Ojasoo ja Indrek Saar viskasid Eino Baskini koos trupiga üleöö tänavale. Kuigi Vanalinnastuudio saadeti laiali, käis Teater NO99 majandustegevus ligi kümmekond aastat veel Vanalinnastuudio nime all. NO99 sai endale mitte ainult Baskini teatri maja Sakala tänaval, vaid ka riigilt toetuseks saadavad miljonid. Kuidas Baskinilt üleöö teater käest võeti, selgub juba tänaõhtuses „Kuuuurija“ episoodis.

