Eesti ühe armastatuima kinohiti huumorist pakatav järg “Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused” tõi kinodesse tagasi kolm kooliaegset sõpra – Mardi, Andrese ja Toomase. Lisaks neile aga ka kogunisti 49 432 silmapaari, kes jätsid avanädalavahetusel kinokassadesse 299 860 eurot, mida on rohkem, kui ükski kodu- või välismaine film seni ühe nädalavahetusega saavutanud on.

Naerust õhetavate nägudega kinosaalist väljujailt kommetaare küsides selgub, miks uus film taaskord ülipopulaarne on. „Väga meeldis! Üle tüki aja sai kohe südamest naerda,“ kiidab üks vaataja. Ning teine lisab: „Kui need kolm meest teevad filmi, siis saab ikka tõelist kino ja seda peab vaatama! Paras annus musta huumorit...“

Filmi produtsent Kristian Taska on jalgadega hääletanud publikule südamest tänulik ja ütleb, et kogu tiim tegi filmi suure armastusega: „Eesmärk oli hoida kvaliteet kõrge!“

Kolm kooliaegset sõpra on otsustanud korraldada ägeda poissmeesteõhtu, aga satuvad ootamatult hoopis matustele. Unustamatust klassikokkutulekust on omajagu aega möödas ning kolme lustliku sõbra elus puhuvad uued tuuled. Kuum rokkstaar Toomas (Genka) on lõpuks otsustanud naise võtta, Mardi (Mait Malmsten) abielus on suured jamad ning Andres (Ago Anderson) on naissoole sõja kuulutanud, hakates põhimõtteliseks poissmeheks.