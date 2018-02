Kohtulahendist selgub, et Jane võltsis vahemikus 2014-2017 kokku 186 retseptiravimi retsepti ning kirjutas endale ise retseptidele ravimi soodusmäära 50%, võltsides ka erinevate perearstide allkirju, et apteekidest ravimeid saada, kuna tal puudus endal ravimitele arsti ettekirjutis.

Ei ole see tõsielustaaride elu lihtne – 2010. aastal skandaalses „Naistevahetuses“ osalenud Jane, kes tollal muretses, kuidas ta saate ajal kümme päeva ilma seksita vastu peab, on nüüd seadusesilmaga pahuksis, kuna võltsis kolm aastat järjest ravimiretsepte.

Janel oli naistevahetuse ajal kohe mure, kuidas see kümme päeva vastu pidada. „Mees arvas, et seksi ei saa igavesti ette teha, tagantjärgi on veel parem.“ Jane läks seksiteemast nii hoogu, et rääkis sinnaotsa kohe loo, kuidas nad mehega baari naistevetsus vanainimeste asja ajasid.