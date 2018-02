Hertsoginna auks tuleb öelda, et vähemalt olid musta värvi tema kleidi ehispael ja ridikül.

Seitsmendat kuud rase Kate Middleton kandis tumerohelist Jenny Packhami kleiti. Ometi oli peoõhtu kirjutamata reegel, et daamid tõmbavad solidaarsusest seksuaalsuse ahistamise ohvrite vastu selga musta õhtutualeti.

Küllap riietus Catherine tumerohelisse seetõttu, et Briti kuninglik pere hoiab poliitilistest seisukohavõttudest eemale - nad ei käi isegi hääletamas. Liikumine "Time's Up" pole aga poliitiline, toonitavad vaatlejad. Kas hertsoginna tõesti ei söandanud suguõdede suhtes solidaarsust ilmutada?

"Olen Kate Middletonis pettunud," kirjutab üks Twitteri kasutaja ajakirja People teatel. "See pole poliitikaküsimus. See on naiste küsimus!"