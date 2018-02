Võid ööunega hüvasti jätta! Igaveseks...

Beebid ei maga tervet ööd, vaid tundide kaupa. Ka mudilased kipuvad öösiti ärkama ja vanematelt lohtutust otsima. Ja ka sealt edasi - lastele meeldib kauem üleval olla. Lugeda raamatut, kuulata muusikat. Teismelistel tulevad tujud ja võib juhtuda, et passid varaste hommikutundideni, mil nad alles koju saabuvad. Vahva!

Sa ei ole ainus inimene, kes lapsi mõjutab

Hellita ja hoolitse, kuid lapsed on siiski individuaalid, kelle tujusid ja emotsioone sa kontrollida ei suuda. Sa ei saa kontrollida ka seda, kuidas teised inimesed mõjutavad sinu lapsi ja nende emotsioone.

Sa ei ole enam iialgi üksi

Tahad üksi vanni nautida või pissil käia - mudilane on sul kohe kannul! Teismelised tahavad, et neid ja nende sõpru üritustele transpodid ja hiljem koju tood.

Nad õpivad asju omas tempos

Sa ei saa sundida last kõndima, rääkima, kirjutama või lugema. Kõik juhtub nende jaoks õigel ajal.

Pead suutma meeles pidada võimatult palju informatsiooni

Kodutööd, kohtumised, sünnipäevad, arstid jne.

Nad ei ole su uued parimad sõbrad

Leia mõni hobi või miskit, aga oma lastega ei saa olla parim sõber. Sul on lastega tore ja saab nalja, kuid sinu ülesanne on neil aidata saada täisväärtuslikeks inimesteks. Sa ei saa neid alati ainult kiita ja olla sõbralik. Sa pead ka olema aus ja karm.

Lapsed tahavad pidevalt süüa

Käi poes, muretse toiduained, tee süüa, toida. Ja see toit ei saa tulla ainult kiirtoidukohast!

Pidev koristamine ja küürimine

Sa alles pesid nõud, pliidi ja laua puhtaks, kuid juba on keegi jõudnud uue segaduse tekitada. Koristasid mänguasjad kokku ja said selja pöörata, kui kolinal oli kõik taas laiali.

Nädalavahetused ei möödu enam iial diivanil lebotades ja filme vaadates

No tegelikult on see võimalik, aga siis tunned süüd. Lapsed vajavad ju tegelemist ja meelelahutust.

Lapsed võivald olla vahel igavad

Kas suudas sama mängu mängida 50 korda järjest? Nemad suudavad!

Sinust saab sinu ema

Mingi hetk tabad, et kasutad laste juures samu fraase, käske ja keeldusid, mida sinu ema sinu puhul kasutas. Arvasid, et see pole võimalik, aga on!

Sa ei ole lahe