Maovähenduslõikuse abil üle 130 kilo alla võtnud USA reality-täht Mama June ei saa oma sireda figuuri üle rõõmu tunda, sest teda ähvardab pimedaks jäämine.

Neli aastat tagasi jäi endise lapsmissi Honey Boo Boo ema paremast silmast pimedaks. Hiljuti tabas teda šokk: ta ärkas üles ega näinud midagi. Ka vasak silm oli üles ütelnud!

Pereliikmed viisid Mama June'i kiirkorras haiglasse, kus talle tehti erakorraline silmalõikus. Arstid ütlesid, et vasaku silma võrkkest on lahti tulnud.

„Mu silmaprobleemid algasid juba sünniga. Mul olid kaasasündinud kaed, aga nende suhtes ei võetud midagi ette,“ seletas teletäht oma seriaalis „Mama June: From Not to Hot“.