MTA uurimisosakonna talitusejuhi Siim Rudissaare sõnul saabus Leedu registreerimismärgiga veoauto koos haagisega Ikla kaudu Eestisse ja samal päeval suundus Paldiskisse Rootsi laevale, kui ametnikel tekkis kahtlus, et haagisel oleva koorma sisse võib olla salakaupa peidetud.

Juhtunu täpsemate asjaolude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Eleliis Rattam ütles, et kriminaalmenetluse käigus tuvastatakse kuriteo täpsemad asjaolud, muuhulgas sigarettide tarne- ja müügiahel ning salakaubandusest tulusaajad.

Samuti eelmisel aastal oli Paldiski sadamas kaks avastust, kui kokku ligi 11 miljonit salasigaretti püüti läbi Paldiski ja Rootsi kaudu Lääne-Euroopasse vedada. Need salasigaretikoormate avastused näitavad, et salasigarette püütakse Paldiski sadama kaudu edasi Lääne-Euroopasse toimetada ning seetõttu on Paldiski sadama kaudu liikuvad koormad meie suurendatud tähelepanu all,“ lisas Rudissaar.