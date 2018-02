Kell 9.56 teatati, et Rocca al Mare kaubanduskeskuse ühes ventilatsioonisüsteemi seadmes on põleng. "Õnneks kellaaeg oli selline, et keskuses eriti palju inimesi polnud ja koostöös turvatöötajatega juhatasid päästjad need inimesed, kes keskuses olid, välja," kommenteeris Põhja Päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

"Päästjad tegid kindlaks, et põleb ventilatsioonisüsteemi üks seade, mis kustutati küll kiiresti ning termokaamerate abil kontrolliti kogu ventilatsioonisüsteemi, aga paraku oli tuli edasi levinud ning pea tund hiljem tuli info, et katuseparklas on näha lahtist leeki. Seeõttu kinnitati ka neljas aste, mis on meie meie mõistes kõige kõrgem aste."

Sündmusele reageerisid Nõmme, Lilleküla, Kesklinna ning Lasnamäe päästekomandode päästjad ja tehnika. Lisaks oli kohal ka politsei ning kiirabi. Teadaolevalt keegi juhtunus vigastada ei saanud. Millest aga tuli võis alguse saada, pole hetkel seda. Selle selgitavad välja juba päästeameti menetlejad.

"Midagi plahvatas"

Kella poole kahe ajal päeval hakkas sündmus päästjate jaoks läbi saama - tulekoldeid rohkem ei leitud. Põleng ise oma mõõtmetelt päästeameti hinnangul suur polnud, kuid rohkem tekitas kahju purunenud veetorustik ning suits.

Keskuse töötajatel tuli tagasi keskusesse pääsemist oodata mitu tundi. Siiski lasti neid korruse kaupa: kõigepealt esimene, siis teine korrus. Sooja käidi saamas parklas asuvas kiirtoidukohas kui kaubanduskeskuse ette välja pargitud autodes.

Mitmed neist ütlesid, et vingulõhna olid nad juba varem, enne evakuatsiooni tundnud. "Tegelikult tundsime üleval juba seda kõrbelõhna, kuid siis oli teada, et India restoranis läks midagi põlema. Aga siis ilmselt midagi plahvatas, sest mingid plahvatused siin käisid ja siis turvamehed jooksid ringi," rääkis üks teisel korrusel töötav naine.

"Häire töötas ikka mitu korda, ennem kui tuletõkkeuksed alla läksid. Kuid siis me suitsu veel ei näinud, see tuli kuskil pool tundi hiljem. Siis oli hästi suur must suits."

Naine räägib, et keskus evakueeriti äärmiselt kiiresti, kuigi esimene mõte oli, et tegemist on õppusega. "Kuid meil on õppus tehtud ja siis ei lastud tuletõkket alla. Ja täna, kui see alla lasti, siis ma ütlesin kohe tüdrukutele: nüüd on vaja ruttu välja joosta, asi on nüüd tõsine. Nüüd ei ole niisama."

Teine töötaja teadis rääkida, et täna enam tagasi keskusesse ei saa. "Täna on keskus kinni. Homse kohta veel ei tea. Juhatajad räägivad vist majahalduriga, mis edasi teha," ütles ta. Samuti viitas ta, et vett oli juba varem keskuses paaris kohas märgatud.

Keskus lubab peagi uksed avada

Rocca al Mare kaubanduskestust haldava Cityconi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Linda Eichler ütles, et kuna tegemist oli esmaspäeva hommikuga, siis viibis keskuses suhteliselt vähe, nii sadakond külastajat, kes evakueeriti kiiresti koostöös päästeametnike ja turvatöötajatega.

Kui suured võiksid olla tulekahju poolt tekitatud kahjud, Eichler veel öelda ei oska. "Keskuses kahjude likvideerimine käib. Varad on kindlustatud, seega kahjukäsitlejad tegelevad kahju suuruse kokku arvutamisega. Kuna sprinklerisüsteem käivitus, siis kahjude osas on tegemist eelkõige veekahjudega, otseseid põlengust tekkinud kahjusid on vähem. Sealjuures on veekahjud vaid keskuse keskmises osas, toitlustuse ja aatriumi osas. Kuna häiresignaali järgselt laskusid automaatselt vaheseinad, siis ülejäänud keskust põleng ei kahjustanud," ütles Eichler.

Mis võis aga põlengu põhjustada, ei julge Eichler täna veel spekuleerida. "Seda uurib ja selgitab Päästeamet ja juurdlusorganid. "