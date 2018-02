Temperatuuri kõikumised, madal niiskustase ja sagedasem juuksepesu ei mõju talvisel ajal juustele just kõige paremini, mistõttu võivad haprad, kahused, lõhenenud ja elektrit täis juuksed olla paljudele igapäevaseks murekoormaks. Kuidas neid ebamugavusi vältida? Dove’i brändijuht Kertu-Kai Põldvere toob välja nipid ja soovitused, kuidas neile muredele lahendused leida. Lahku kodunt vaid kuivade juustega

Enne kodunt lahkumist veendu, et juuksed oleksid kindlasti kuivad. Juustes oleva niiskuse ja külma õhu kooslus kahjustab juukseid, muutes need hapraks ja kuivaks. Juukseid vigastuste eest kaitsev välimine kiht ehk kutiikula on siis avatud ning kiharad kipuvad muutuma käharaks ja elektriliseks. Seega, enne kui kodunt välja tormad, ole kindel, et juuksed oleksid ikka 100% kuivad.

Relv staatilise elektri vastu Talv ja elektrit täis juuksed ei ole vast kellelegi võõras olukord – kammile allumatud juuksed, mis ei taha mitte kuidagi omal kohal püsida. Üheks äärmiselt lihtsaks ning levinud nipiks juuste kammimisel on kasutada juukselakki. “Piserda kammile veidi lakki ning kammi juuksed läbi, et elektrilised kohad siluda. Eelista kammi, mis ei ole plastikust, kuna see soodustab staatilise elektri teket,” soovitab Põldvere. Toida juukseid seerumiga Kahused ja turritavad juuksed vajavad talvisel hooajal samuti ekstra hoolitsust. Tihti proovitakse juukseid siluda kas kuuma fööni või sirgendajaga. Kuumuse kasutamine juba kuivadel juustel ei ole aga sugugi hea mõte, kuna juuksekiud on kaitseta ning muutuvad eriti hapraks ning katkevad kergesti. Selle asemel tuleks probleemsetes kohtades kasutada kahususe eest kaitsvat silendavat kreemi või läiget lisavat juukseseerumit, mis niisutab juukseid, muutes need paremini käsitletavaks. Väldi kuuma veega pesemist Juuste värv tuhmub talvel kiiremini, kuna raskemate ilmastikutingimuste tõttu peseme juukseid tavapärasest tihedamini. Sel juhul tuleks vältida kuuma veega pesemist, kuna see muudab niigi talvest kurnatud juuksed veelgi kuivemaks. Seega eelista kiharate pesemisel kuuma vee asemel leiget vett. Juukseotsad aga loputa külma veega – see aitab juuste soomuskihi ehk välimise kihi kenasti sulgeda. Niisuta peanahka