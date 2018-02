Seoses pühapäeval, 25.veebruaril Aegviidus toimuva XV Presidendimatkaga teenindab Elron matkal osalejaid pikemate rongidega. Lisaks on presidendimatkalistele sõit tavapärasest soodsam.

„Selleks, et kõik matkajad mugavalt kohale sõidutada, teenindame 25. veebruaril Tallinnast kell 10.20 ning Aegviidust kell 16.53 väljuvat reisi tavapärasest pikemate rongidega,“ ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Nimetatud väljumistele pakume ka Presidendimatka eripiletit: edasi-tagasi pilet maksab kokku vaid 3,40 eurot, Elroni sõidukaardiga saab sõita veel 10% soodsamalt. Eripiletit saab osta ainult rongist, muud soodustused selle pileti ostmisel ei kehti.“

„25.veebruaril toimuv matk on meie jaoks erakordne, sest esimest korda tervitab kõiki matkalisi kaks presidenti – matka patroon president Arnold Rüütel ja Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid,“ sõnas matka projektijuht Kadri Toomingas. „Meile valmistab suurt rõõmu, et koostöös Elroniga oleme saanud juba 15 aastat pakkuda võimalust matkale sõita just rongiga. Tervisematk perega imekaunis Eesti looduses on ju igati suurepärane viis kodumaa sünnipäeva tähistamiseks.“

Kümne kilomeetri pikkune Presidendi matkarada, millel on sammunud nii Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts kui ka Arnold Rüütel, viib matkaja Aegviidust läbi Nelijärve Jänedale. Matk algab kell 11.15, kõikidele matkal osalejatele pakutakse Nelijärve Puhkekeskuses kuuma teed, Jänedal Musta Täku Tallis ootab matkajaid soe supp ja ansambel Tants’n Trall. Matkal osalemine on tasuta.

Rohkem infot Presidendimatka kohta leiab aadressilt presidendirada.ee.