Et Riigikogu keeldus vastu võtmast niinimetatud vapside rehabiliteerimise otsuse eelnõu, viitab Riigikogu maa-elu komisjoni liige reformierakondlasest liikme Igor Gräzini (pildil) sõnul sellele, etoleme veel liiga noored selleks, et suuta ausalt ja julgelt nägema oma minevikku ja et me oleme veel määratud poliitikale, mis rajaneb esimese vabariigi mütologiseerimisel.

„Ajalugu on vapse kohelnud ebaõiglaselt. Riigijuhid, eeskätt Päts, Laidoner, kes olid kohustatud riiki kaitlsma, heitsid paljud vapsid ja neile kaasatundjad vanglasse ilma mistahes kohtupidamise või seletuseta. EV propagandatalitus, loodud spestiaalselt Pätsi isikukultuse loomiseks ja demokraatia pärssimiseks, sõimas Eesti rahvast haigeks ja vapse fashistideks,“ räägib Igor Gräzin. Just vapsluse represseerimine oli eelastmeks hääletule alistumisele 1940. aastal, lisab ta. „Olles üksi ilma rahva ja vapside liikumise toeta, kirjutas Päts alla nõukogude valitsuse moodustamisele ja Laidoner tõttas abivalmilt avama Punaarmeele meie piiriväravaid. See on ajalugu, mis meile ei meeldi ja milles oleme süüdlased. Just täna olnuks aeg sellest halvast asjast rääkida ja toimunud ûlekohus heastada,“ räägib Gräzin.

„Rehabiliteermimine tãhendab au ja hea nime juriidilist taastamist. Kui Riigikogu keeldus seda tegemast, siis viitab see sellele, et oleme veel liiga noored selleks, et suuta ausalt ja julgelt nägema oma minevikku ja et me oleme veel määratud poliitikale, mis rajaneb Esimese Vabariigi mütologiseerimisel. See tähendab, et me pole hoitud vigadest - poliitikisest sildistamisest, alusetutest hinnangutest, valearvestustest. Aga ma loodan, et ûhel päeval saame me täiskasvanuteks.“