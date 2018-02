A post shared by Marilyn Kerro (Official Page) (@therealmarilynkerro) on Feb 18, 2018 at 9:36am PST

2016. aasta 1. aprillil tegi Kerro fännidele tõeliselt riukaliku tünga, postitades oma Instagrami lehele selfi, kus tema kergitatud särgi alt piilub välja ümar kõhuke. Fännid unustasid, mis päevaga tegu, ning Marilyn sai lapseootuse puhul tuhandeid õnnesoove. Vaevalt pool aastat hiljem plahvatas uudispomm: selgus, et Marilyn ja Saša ei elagi enam koos. Uudis tuli välja Venemaa selgeltnägijasaates, kus Kerro taas osales.

„Kuidas Saša sellesse suhtub, et osaled?“ uuris saatejuht Marat Bašarov Marilynilt. „Ma ei tea, kuidas ta sellesse suhtub või suhtuma hakkab,“ vastas neiu, „me pole nädal aega suhelnud.“ „Kas läksite tülli?“ jätkas saatejuht pinnimist. „Kui inimene pakib oma asjad ja lahkub, mida sellest arvata?“ andis Marilyn mõista, et paar ongi lahku kolinud. „Seega läksite oma teed?“ tahtis saatejuht selgesõnalist kinnitust. „Jah,“ oli neiu vastus.

Tuleproovi erisaates enne finaali uuriti Marilynilt, mis põhjusel noored lahku läksid. Selgus, et beebiootus, millega fänne mitu korda narritati, on tegelikult neiule valusam teema, kui arvata võinuks. Just nimelt erinev suhtumine lapsesaamisesse oli see, mis paari lahku ajas. „Selge on see, et armastus ei kao kuskile, aga saan siin vaid enda eest rääkida,“ ütles neiu saates. „Ma ei saa isegi aru, millest meie probleemid algasid. Me vist näeme maailma erinevalt. Leian, et kõige olulisem on pere.“ Marilyn andis mõista, et Aleksandr tema suhtumist päriselt ei jaga ning see oligi konflikti põhjus.

Mõni kuu hiljem olid nad aga taas koos. Nõiad avaldasid Youtube’is video, kus paistsid olevat vägagi armunud ja rääkisid mõistu eesootavast tähtsast sündmusest. „Kas Marilyn on rase?“ poetas Aleksandr. „Me igal juhul töötame selle kallal.“ Päev hiljem teatasid nad juba uues videos, et tõenäoliselt saavad tütre. Tõsi küll, Marilyn tõmbas üldist elevust tiba maha, rõhutades, et raseduseasjadest ei tasu väga palju rääkida, see võib halvasti lõppeda. Kuigi fännid võtsid beebijuttu taas sõna-sõnalt, näib, et nõiapaari lapsuke oli hoopis uus esoteerikapoeke, mille nad umbes samal ajal Moskvas avasid.

Mullu 20. juulil teatas nõianeiu Marilyn Kerro oma Facebooki lehel, et on elu- ja ametikaaslase Aleksandr Šepsiga suhte lõpetanud. „See ei tähenda, et midagi juhtus. Kõik on korras,“ kinnitas ta toona, viidates ka omavaheliste heade suhete jätkumisele. „Meil mõlemal on oma elu ja ma austan Sašat väga. See, et oleme koos ühel pildil, tõendab, et me ei ole vaenlased.“ Šepski kommenteeris "Ringvaatele" antud intervjuus lahkuminekut: "Kumbki meist nägi oma iseseisvat teed. Kahel sensitiivil on raske koos elada. Kui kõrgem jõud seda tahab, siis ehk kohtume veel kunagi."

Marilyn ei jäänud kauaks norutama - suvel postitas Norra noormees Mark Alexander oma sotsiaalmeediakontole pilte, kus Marilyn on tema embuses. Ja septembris andis Kerro „Seitsmestele uudistele“ avameelse intervjuu, kus sai sõna ka tema elukaaslane Mark Alexander, kes teatas, et Marilynist saab tema naine!

Kerro kallima Facebooki pilt (facebook.com/.facebook.com/mark.a.hansen.12)

Šeps postitas suvel pärast viimast lahkuminekut Marilynist Instagrami mitmeid nukraid luuletusi, mis fännide arvates olid pühendatud Kerrole. Ühes luuletuses jagas mees valu lähedasest inimesest lahkumineku üle. Mõne aja pärast väljendas mees uuesti kurvameelsust, kui sõnas, et tema elus ei ole hetkel kõige kergem periood.

Mullu suvel ilmus Aleksandr Šeps avalikkuse ette uue kallima käevangus. Mees figureeris Vene selgeltnägijate saates uue blondi kaunitari käevangus. Saatemeeskond uuris muidugi, kas Šeps tuli taas auhinnaks oleva kristallkäe järele. "Käe järgi tulin mina," sõnas seepeale Šepsi käevangus olev neidis kavala muigega. "Olen teie asemel harjunud Marilyni nägema," märkis seepeale saate toimetaja kaameratagune hääl. "Elus muutub kõik," sõnas blondiin uhkelt, olles küsimust selgelt oodanud.

"Kas ta on teie kallim või kes?" uurisid saatetegijad Šepsilt. "Ta on minu protežee," vastas meedium seepeale. "Ma olin küll vastu, et ta saatesse tuleb, aga teda mitte toetada ma ju ka ei saa," selgitas ta, andes mõista, et neiu ambitsioon saatesse pääseda on talle seaduseks.