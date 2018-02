Meelis Kiili ütles, et Pitka oli mitte ainult sõjamees, ta oli ka riigimees. „Ta oli inimene, kes jättis isiklikud huvid alati tahapoole, et panna riigi ja meie rahva huvid ettepoole,“ sõnas ta.

Kaitseliidu ülem tunnustas kõiki kohaletulnuid. „Sellel on väga suur ja sügav sõnum – me austame oma ajalugu, neid kes seda ajalugu tegid ja me kirjutame ise oma tulevast ajalugu, sest rahvas, kes laseb teistel oma ajalugu kirjutada, sellel ei ole tulevikku. Meil on,“ kostis ta.

Pitka lapsepõlvekodust alguse saav igaveebruarikuine matk ei käi aja peale ja paremusjärjestust rajale läinuteist ei moodustata, igaüks saab kulgeda omas tempos ning väsinud korjab peale matkalisi turvav buss. Samuti pakutakse alati matkarajal kosutavat kuuma teed ja pirukaid ning et teekond ei oleks liiga igav, on noorkotkad ja kodutütred matkarajal paika pannud osavust nõudvaid lõbusaid ülesannete punkte, toimus ka matka viktoriin. Tänavu ei pidanud matkalised paljuks välja lükata kraavi sõitnud autotki.

Johan Pitka sündis 19. veebruaril 1872. aastal. Kaugesõidukapteniks õppinud Pitka moodustas 1917. aastal Tallinnas Omakaitse, millest sai tulevase Kaitseliidu eelkäija. Samal aastal organiseeris ta Eesti sõdurite koondamist kodumaale võitluseks Vabadussõjas.



Pitka organiseeris ka soomusrongide ja soomusautode ehitamist ning pani aluse Eesti merejõududele, mille esimeseks juhatajaks ta määrati. 1919. aastal sai Pitka kontradmirali auastme. Johan Pitkat autasustati ka Vabadusristi I liigi esimese järguga.



Pitka surma koht ja aeg on teadmata, arvatavasti hukkus ta 1944. aasta septembris.