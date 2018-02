„Siin saalis on täpselt neli inimest, kes on sel aastal sündinud, kui „Reisile sinuga“ esimest korda eetrisse jõudis,“ teatas saatejuht Maire Aunaste, kui ta astus laupäeva õhtul telemängu 25 aasta juubeli üritusel publiku ette. Veendumuse, et kohale ongi tulnud üksnes verinoored pealtvaatajad, lükkas aga ümber lihtne katse: kui Maire küsis, kui paljud on näinud saadet selle algusaegadel, kerkis Tallinnas Erinevate Tubade Klubis üüratu kätemeri. „Issand, ma olen siin mingite vanuritega kokku sattunud,“ naljatles saatejuht.

Maire meenutas, kuidas 1993. aastal ähvardas teda ETVs koondamine: „Olin töötanud selleks ajaks televisioonis täpselt kümme aastat. Kaheksa aastat töötasin „Aktuaalses kaameras“ ja pärast seda tegin mõttetuid saateid. Korraga pakuti mulle, et nii, Maire, nüüd sa hakkad ühiskondlikku-poliitilist saadet juhtima, millele on vaja ka nimi välja mõelda. No ma siis mõtlesingi saatele nimele välja „Poliitika“,“ naeris naine. Paari kuu pärast öeldi Mairele, et äkki sa otsid endale nüüd teise elukutse: „Ma mõtlesin endamisi, et aga issand, ma ei oska ju mitte midagi teha. Ma olen lõpetanud Tartu ülikoolis ajakirjanduse. Aga mis teine elukutse – kustkohast ma selle võtan? Olin täiesti nõutu.“