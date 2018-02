Eesti metsa olevik ja tulevik on juba mõnda aega tekitanud teravat poleemikat, vahendas tänane "Aktuaalne kaamera". Järgmise kahe aasta jooksul peab Eesti ühiskond kokku leppima, milline näeb välja Eesti metsandus järgmisel kümnendil. Alanud on metsanduse arengukava arutelud, kus huvigruppide soovid on üksteisest väga kaugel. "Arvamused on üsna kaugel üksteisest, eriti, mis puudutab raiemahtusid, aga ka see, mis puudutab metsa teenuseid, metsa kasutamist," tõdes keskkonnaminister Siim Kiisler "Aktuaalsele kaamerale". "Kindlasti tulevad sisse täiesti uued teemad, mida varasemas arengukavas ei olnud: loodusturism, metsateenused." Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüüri hinnangul on väga oluline, et arengukavas oleks sees ka tihumeetrites mittemõõdetavad väärtused.

"Kultuuriline ja sotsiaalne aspekt on siiani täitsa puudu olnud ja ökoloogiline on selgelt alaesindatud. Hästi lihtne on taandada seda arutelu raiemahu peale. Soovitan kõigil hoida silm lahti. Tegemist on ühe olulisema debatiga üldse," rääkis Tüür.

Arengukava koostamisel on nõu ja jõuga abiks metsandusnõukogu, kus aga pole esindatud kõik metsandusega seotud huvigrupid. 13. märtsil toimub keskkonnaministeeriumis arengukava koostamist selgitav koosolek ja seal saavad soovijad sõna sekka öelda. Arengukava aluseks on praegu valmimisjärgus olevad uuringud. "Uuringud näiteks sellistel teemadel, milline on lageraiete mõju meie looduslikule mitmekesisusele või millised meie metsavarud on, kui õigesti me neid hindame," rääkis Kiisler.