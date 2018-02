Valgusinstallatsioon koosneb kahest kahe valgustiga varustatud platvormist, mis asuvad sadama merepoolsete kaide otsas. Igale platvormile on paigaldatud 2 prožektorit: 1 kW-valge ja 3kW-sinise läätsega ning nende elektritoide- ja juhtimisseadmed. Prožektorite läbimõõt on 560 mm.

Tallinna Sadam on enam kui kümne miljoni reisijaga Eesti suurim esindus- ja turismivärav. "Usume, et uudne sini-must-valge valgusega maalitud valgusvoog meelitab turistid laevatekile imetlema Eestisse saabumist, kutsub kohalikud inimesed sadamasse jalutama ning tekitab Pirita teed mööda liikuvates inimestes soovi peatuda ning pöörata pilk merele,“ lausus sadama tegevjuht Valdo Kalm.

Valgusinstallatsioon on tarnitud ja paigaldatud Smelta OÜ poolt. Installatsioonis on kasutatud Suurbritannia firma Francis Searchlights Limited prožektoreid, mis on projekteeritud ja valmistatud tööks rasketes ilmastikuoludes merel ja mere ääres. Projekti tehniline lahendus on kooskõlastatud Lennuameti ja Veeteede Ametiga.

Firma Francis Searchlights Limited võimsamad ja kallimad valgustid on kasutusel näiteks Eiffeli tornis, Singapuris ja Mekas.