ÕHTULEHE ARHIIVIST | VIDEOINTERVJUU | Jüri Aarma: inimene on terve siis, kui ta on ilma pragudeta

Pean sulle komplimendi tegema. Sa oled minust vanem, kuid näed välja väga rõõsa ja roosa, isegi kortse on sul näos vähem, kui mul. Mis imevigureid sa teed?

Ma pean sulle pettumuse valmistama. Mul ei ole ühtegi salanippi, eridieeti ja ma ei tee isegi salaja mingeid võimlemisharjutusi, väljaarvatud jalgrattasõit. Kõik muu on hoopis milleski muus kinni ja see on mõtlemises. Ma põhimõtteliselt ei ole isegi haige. Vahel võibolla nohu tuleb peale, isegi köha on, aga see johtub minu pattudest nagu sigaretid ja alkoholiga vallatlemine. Aga ikkagi on asi mõtlemises. Kõik on enda teha. Sa pead ennast tervena võtma ja ennast terveks mõtlema.

Kas sul pole tõepoolest elu jooksul ühtegi tõsisemat häda olnud?

Ei, mitte ühtegi. Haiglaski olen vaid korra olnud ja seegi oli liiklustrauma. Rangluu lendas tükkideks.

Viirust, palavikku, liigesevalu...

Ei, ei, mitte ühtegi. Ainult salvi määrin kätele, sest mul on suured käed ja need kipuvad kuivama. 95 protsenti on meil kõigil kinni mõtlemises, ülejäänud viis protsenti on juhus ja õnn.

Tavaline eesti inimene on ikka üsna põdur ja haige. Kas tahad öelda et neil kõigil on see mõtlemisest kinni? Vingutakse, virisetakse, ohitakse ja hädaldatakse tühja-tähja pärast? Eestlasi niitvast stressist ja depressioonist ma ei räägigi. Apteegid on Xanaxi tablettidest tühjaks ostetud.