4. juunil 1884 Otepää kirikus õnnistatud Eesti Üliõpilaste Seltsi lipu värvidest kujunes meie rahvussümbol, mis on meid esindanud rohkem kui sajandi.

Esimest korda tuli Eesti lipust juttu 1881. aastal, kui EÜSi liige, teoloogiaüliõpilane Jaan Bergmann, hiljem tuntud pastor ja kirjamees, esitas lipu mõtte oma luuletuses „Eesti lipp“. Luuletuses on Eesti lipp kolmevärviline, aga värvideks on sinine, must ja roheline. 29. septemberil 1881 otsustas tulevane EÜS formeeruda koproratsiooniks Vironia ja võtta uue korporatsiooni värvideks sinise, musta ja valge.

Kuigi korporatsiooni asutamine ebaõnnestus, jäid valitud värvid EÜSis püsima, kuni seltsi vilistlase Karl August Hermanni abikaasa Paula Hermann algatas esimese lipu õmblemise. Lipu pidulik pühitsemine ja õnnistamine toimus 4. juunil (vkj 23. mail) 1884 Otepää kirikus, EÜSi vilistlase ja Valga kirikuõpetaja Rudolf Kallase juhtimisel. Kõlama jäi soov, et sellest lipust saaks Eesti lipp, et lipul oleks rahvuslik tähendus ja et need värvid esindaksid eestlust.