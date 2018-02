Ühendriikide vandekohus vaatas reedel läbi eriprokurör Robert Muelleri koostatud 37-leheküljelise raporti ja otsustas esitada kriminaalsüüdistuse 13 Venemaa kodanikule ja kolmele firmale USA demokraatlikku poliitilisse protsessi sekkumise ja hulga muude süütegude eest.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil, et see on tühi loba. Valge Maja julgeolekunõunik kindral Herbert McMaster vastas, et tõendid Venemaa sekkumise kohta on ümberlükkamatud.