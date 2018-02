Uni võib olla heitlik, unenäod aga õige veidrad. Need kummitavad sind veel hommikulgi. Ehk suudad päris elu ja unenäosümbolite vahel seoseid märgata.

Kohtumised sõpradega on tundelised. Kui sinult arvamust küsitakse, on sul raske ausaks jääda. Sa ei taha kellelegi midagi negatiivset öelda, eelistad anda ebamääraseid vastuseid.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Mõtled ja unistad sellest, kuidas edukaks saada, tähelepanu ja lugupidamist teenida. Ent mõttelend on nii kõrge, et ettekujutus võib unistuse tasandile jäädagi.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Võib suureneda huvi müstiliste ja spirituaalsete teemade vastu. Ehk uurid vastavat kirjandust või proovid kodus salamisi mingeid ennustamismeetodeid.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Alateadvuse mõju on tugev, võid tunda mõningast sisemist ebakindlust. Esile võivad kerkida hirmud, mis sind omajagu mõjutavad, aga mida sul on raske tõlgendada.

Neitsi

23. august – 22. september

Romantikavajadus on suur. Sul on tavapärasest lihtsam enda õrnu tundeid ka sõnadesse panna. Kui oled turvalises suhtes, on täna hea päev armastuse avaldamiseks.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Jälgi, et su tegevus oleks kasulik nii kehale kui hingele. Võta aega enda jaoks rohkem aega, tee iluprotseduure, mediteeri, loe midagi tundeküllast ja südant liigutavat.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tasub loominguliste hobidega tegeleda. Fantaasialend on kõrge, aga sa oled võimeline oma nägemustele ka konkreetse vormi andma või tundeid sõnadesse valama.

Ambur

22. november – 21. detsember

Aeg ei sobi praktiliste teemade arutamiseks, eriti vanema põlvkonnaga asjade ajamiseks. Sul on raske oma seisukohti selgitada, teised võivad sinust vägagi valesti aru saada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Jutuajamised võivad viia ebatavaliste teemade lahkamiseni. Raske on vahet teha, mis on tõde ja mis vale. Kuna kipud valetama iseendalegi, siis petad tahtmatult teisi ka.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Enne rahakotiraudade avamist mõtle üheksa korda! Sul tähelepanu võivad pälvida niisugused asjad, mis on küll omapärased, ent millele sa hiljem kasutust ei leia.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tänu heale kujutlusvõimele saad aru müstilistestki asjadest. Või vähemalt leiad sa nendele enda jaoks sobiva tõlgenduse. Hea päev loominguliseks tegevuseks.

Sünnipäevalapsele