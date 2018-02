Veenuse ja Marsi kvadraat toob suhteisse kirglikku sädet. Eriti tähtsal kohal on nüüd füüsiline lähedus. Kui seksuaalsuhetes on pingeid, võivad need välja lüüa.

Palju õnne, Kalad! Uuel eluaastaringil on sul tublisti jõudu eneseteostuseks. Ühtaegu tugev on nii loogiline mõtlemine kui ka intuitsioon. Emotsioonid on tugevad ning neid on raske taltsutada. Isiklikud suhted on kirega laetud, armastuse juures on väga oluline seksuaalne tõmme. Nõudmised partnerile võivad olla kõrged, suhetes on raske tasakaalu hoida.