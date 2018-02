Hea päev selleks, et tööasjad enne pidupäevi hoolikalt kokku tõmmata. Tegutsed süsteemselt. Tempo on sinu kohta harjumatult rahulik, üldiselt enne mõtled ja alles siis tegutsed.

Hea aeg selleks, et vanematelt või kogenumatelt inimestelt head nõu küsida. Mõtle enne põhjalikult läbi, mida küsida tahad, pane oma küsimus täpselt sõnadesse.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Mõistus on see, mida esmajoones usaldama peaksid. Kuula kolleege, kes on tõsise ellusuhtumisega. Intuitsioon võib sind valele rajale juhatada, fantaasia on õige lennukas.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Hea aeg mõistuspärasteks jutuajamisteks kallima või äripartneritega. Saab keerulisi probleemegi selgeks rääkida või oma ala asjatundjalt nõuannet küsida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Süvenemist ja loogilist mõtlemist nõudvad ülesanded õnnestub täita asjakohaselt ja rahumeelselt. Saad vajadusel ka rutiinse tööga suurepäraselt hakkama.

Neitsi

23. august – 22. september

Oled kannatlik ja pühendunud, võtad oma elu, eriti aga suhteid tõsiselt. Kui sul on vaja armastatud inimesega tõsistest asjadest rääkida, võta jutuajamine ette.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Suudad aega planeerida, jõuad nii töised asjad ära toimetada kui kodused kohustused korda ajada. Vajaduse korral saad ka vanema põlvkonna esindajatega asjad jutti ajada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suudad hästi süveneda, vajadusel leiad õige koha, kust hankida just sulle vajalikku infot. Sa ei taha kõike kohe ja kiiresti saada, oled aeglane ja hoolikas. Enne mõtled, alles siis tegutsed.

Ambur

22. november – 21. detsember

Rahaasjade korraldamine sujub hästi. Ärilised läbirääkimised edenevad asjalikus õhkkonnas. Oled kannatlik, suudad teise arvamuse ära kuulata, ehk ka kasuliku lepingu sõlmida.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Saturni ja Merkuuri sekstiil mõju all on hea ette võtta töid, mida tehes end kindlalt tunned. Sinu asjatundmuse valdkonnas sujuvad asjad hästi, tunned end targana.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Minevikukogemus on sinu parim õpetaja. Kui sul on praegu rahalisi tehinguid käsil, aitab palju see, kui meenutad samalaadseid olukordi varasemast ajast.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Asjalikus seltskonnas annab palju ära teha. Targad, kaine mõistusega inimesed õpetavad sulle mõndagi. Kui üksi jääd, kipud pigem unistuste ilma sukelduma.

