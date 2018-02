Müncheni julgeolekukonverentsi lõpupäeva peateemadeks olid Lähis-Ida olukord ja USA välispoliitika. Ühise lõpplahenduseni aga ei jõutud, vahendavad "Seitsmesed uudised".

Tänase Müncheni julgeolekukonverentsi lõpukõnes meenutas ürituse esimees seekordse ürituse pealkirja, milleks oli "Kuristiku servale ja tagasi", kuid tõdes, et praegu ei ole riikidel veel selget arusaama, milliseid konkreetseid samme tuleks astuda, et kuristiku servalt ära saada. Konverentsil osalenud Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul on oluline, et Euroopa liidu liikemisriigid NATOs panustaksid rohkem oma kaitsekulutustele ja jagaks kaitsekohustuse liikmesriikide vahel ühtlasemalt.