Oled ärgas ja energiline, saad kohe nädala alguses suure hoo sisse. Pikalt ootamine ja asjade arutamine on tüütu. Vabalt võib olla, et sa enne tegutsed, pärast alles mõtled.

Jõudu on ohtralt, saad vaevata hakkama nii vaimse kui füüsilise pingutusega. Praegu tasub tuleviku nimel pingutada – ehk õnnestub käivitada projekte, millel on pikaajaline mõju.

Kui armuasjus on kõik hästi, annab see teadmine sulle palju jõudu ja enesekindlust juurde. Oled võimeline tööde-tegemistega probleemideta lennult hakkama saama.

Palju õnne, Kalad! Küllap on töised asjad ja karjääri arendamisega seotud teemad algaval aastaringil tähelepanu keskmes. Kui ise tubli ja töökas oled, saad tunda edu ja tunnustust. Sul on palju jõudu selleks, et asju enda tahtmist mööda ümber korraldada ja karjääri edendada. Võid lausa juhipositsioonile tõusta.