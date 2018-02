EV100 Tallinna kava tutvustus leidis aset eelmisel aastal, 8. detsembril 2017, mida on tähendusrikas meenutada, sest sel päeval – 140 aastat tagasi toimusid Tallinnas esimesed linnavolikogu valimised, uue kalendri järgi 7. ja 8. detsembril 1877. Esmakordselt valiti siinsel alal seisusliku omavalitsuse ehk Tallinna rae asemel kohaliku omavalitsuse institutsioonina linnavolikogu ja linnavalitsust. On tähendatud, et Eesti riik on ajalooliselt välja kasvanud kohalikest omavalitsustest. Tallinna linnavolikogul oli oluline roll Eesti Vabariigi loomises ja iseseisvuse taastamises.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamine kestab ühtekokku kolm aastat ning oleme selle pika ja värvika teekonna alguses. Rõõmust ja heast tahtest sündinud kingitused ja eelseisva juubeliaasta sündmuste kava pealinnas räägivad koostööst ja ühtsusest. Oma programmis oleme sarnaselt üleriigilisele EV100 sõnumile seadnud fookusesse lapsed ja noored. Samas soovib linn mitmekülgse programmiga pakkuda elamusi ja tegutsemisrõõmu kõigile tallinlastele kui ka linnakülalistele. Kui sõnastada lühidalt Tallinna kava, siis võib seda iseloomustada sõnadega – me näeme, me tunneme ja me teeme.

Linna soov on, et väärikast juubeliaastast kujuneks Tallinnas sündmusterohke ja emotsionaalne periood. Kutsume üles kõiki aktiivselt osalema juubeliaasta meeleolu loomisest linnaosades, töökohtades, sõprade- ja pereringis. Eesti riigi juubeliaasta algas suure ühispeoga, mida korraldasime riigi ja linna koostööna, kui aastavahetusel toimus kontsert „Sajaga juubeliaastasse“ Vabaduse väljakul. ERRi otseülekande kaudu said sellest osa võtta kõik eestimaalased.