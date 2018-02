Selle asemel, et sotsid praeguse võimuliidu ühe osalisena süüdistavad Lätis ostureisidel käivat eesti rahvast ebapatriootlikkuses, tuleks praegusel valitsusel hoolega mõelda aktsiisipoliitika jätkusuutlikkuse üle. Pelgalt alkoholi asemel morsi joomise soovituse asemel tuleb pingutada selle nimel, et rahval oleks Eestis hea elada.

Lätisse suunduvad osturetked võivad eelarve pärast muretsevatele poliitikutele küll mitte meeldida, kuid tööjõu ja kaupade vaba liikumine on ELi üks põhilistest alustaladest. Kas kümne ELis oldud aasta järel saab see meie poliitikuile tulla üllatusena? Soomlaste veerand sajandit kestnud ostureise siiamaale on Eesti riik soodustanud igati ning muigasime Soome poliitikute varasemate nurinate peale. On selge, et patriotismijutuga eelarvet ei täida. Selge on seegi, et suurte hinnaerinevuste korral jääb piirikaubandus püsima – kui valitsus kaupade vaba liikumise tõkestamiseks just EList väljaastumist ei kavanda.

Kui aktsiisi on laekunud 40 miljonit vähem ja see summa üha suureneb, siis sellest järeldub kaks võimalust: kas leida uued tuluallikad alalaekumise korvamiseks või kulusid koomale tõmmata. Tulude suurenemise kohta uudiseid pole olnud. Küll aga on välja käidud hoogsa kulutamise kavasid. Pensionäre rõõmustas kindlasti valimiseelne lubadus tõsta pensione 100 euro võrra, kuid eelarvele tähendab see mitmesaja miljonilist lisakulu. Kui kaitseväele ostetakse lähiaastail värsket laskemoona 200 miljoni eest ning idapiir ehitatakse välja ikkagi 200 miljoni euro eest, siis on selge, et küsimus on prioriteetides. Kui nüüd valitsus otsustab järgmisse aastase kavandatud aktsiisitõusudest siiski loobuda, siis laekub eelarvesse veelgi vähem raha. Seega peaks võimuliit patriotismijutu asemel usutavalt selgitama, kuidas on alalaekumise juures võimalik mitte ainult kulusid samal tasemel hoida, vaid järjest rohkem kulutada.

Valimiseelne kulutamistuhin ei tohi riiki pankroti suunas tüürida. Masuaegsed drastilised meetmed ja õppetunnid ei tohiks olla veel meelest läinud, kui üle öö tõsteti käibemaksu, vähendati palkasid ning valitsus läks pensionisammaste kallale. Et eelarvet ei saa rajada üksnes alkoholimaksudele, on näha olukorrast, kuhu maksude laekumisega jõudnud oleme.