Et Tallinna linnavõim on juba aastaid sünnipäevi väärtustanud, makstes pensionäridele nüüdseks juba 100 eurot nende tähtpäeval, siis tekkis ka loogiline küsimus, kuidas ja milliste kingitustega tähistab pealinn Eesti vabariigi saja aasta juubelit?

Kui Eesti riik on juubeliaasta kuludeks ette näinud 24 miljonit eurot, siis Tallinn, kus elab kolmandik riigi elanikest, saab hakkama tagasihoidliku 1,3 miljoniga. Juubelinädala ürituste nimekiri ei paista ühestki otsast sajandi sünnipäeva vääriline, tuletades pigem meelde pealinna ja riigi vastasseisu – seda isegi nüüd, kui Toompeal ja all-linnas on võimul sama erakond.

Kas vabaõhupidu mustamäelastele Männi pargis ning keskpäevane orkestri- ja koorikontsert Mustpeade Majas on ikka pealinna piisavalt vääriline panus riigi juubeli tähistamisse? Paistis, et isegi maslenitsa peole Lasnamäel tegi linn rohkem reklaami kui EV100 üritustele. Nii on kerge tekkima mulje, et keskerakondlik pealinn on end riigi sajanda sünnipäeva tähistamisest justkui lahti ühendanud.

Lennukatest ideedest pole linnal ju puudust olnud, kui alles sooviti saada ülemaailmse venekeelse etteütluse pealinnaks. Kus on siis suurelt mõtlemine oma riigi juubeli tähistamisel koos suurte rahvapidude ja muu juurdekuuluvaga?