Saabuv nädal tuleb ilmselt suurema sajuta. Küll on aga kõrgrõhu mõjuala tugevnedes oodata krõbedamaid külmakraade. Nädala keskpaigas võib õhutemperatuur öösel langeda lausa 15 miinuskraadini. Ilmaprognoosi järgi võib pühapäeva õhtul ja öösel kohati vähest lund sadada. Õhutemperatuur langeb õhtul kuni 8 ja öösel kuni 12 külmakraadini. Pikemate selgimiste korral võib õhutemperatuur langeda öösel kuni 15 külmakraadini. Riikliku Ilmateenistuse andmetel ulatub esmaspäeval üle Eesti nõrk kõrgrõhuvöönd. Ilm on rahulik ja lumehoogude võimalus on vaid üksikutes kohtades. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, kui taevas pikemaks ajaks selgineb, siis langeb -15°C ümbrusse, saartel ja läänerannikul on -2..-7, päeval -1..-6°C, sisemaal võib mõnes kohas paar kraadi madalamale jääda. Ilm esmaspäeval (Ilmateenistus.ee / Kuvatõmmis

Teisipäeval tugevneb Skandinaavias ja Soomes külm kõrgrõhkkond ning laieneb Eesti poole. Lumehoogude võimalus on eelkõige põhjarannikul ja ka Peipsi äärsetel aladel. Idakaare tuul on mõõdukas, Soome lahe rannikul võib tugevamaid kirdetuule puhanguid olla. Õhutemperatuur on öösel -5..-10 ja kui taevas selgineb, siis langeb sisemaal taas -15°C ümbrusse, päeval on -4..-8°C. Ilm teisipäeval (Ilmateenistus.ee / Kuvatõmmis)

Kolmapäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Ilm on suurema sajuta. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -8..-13, kohati selgema taeva all -15°C, päeval -4..-9°C. Ilm kolmapäeval (Ilmateenistus.ee / Kuvatõmmis) Riiklik Ilmateenistus ennustab, et kui edaspidi jätkub tendents kõrgrõhkkonna tugevnemisele, siis tuleb nädala teine pool käreda külmaga. Teeolud: Pühapäeva pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolamärjad, soolaniisked või niisked. Lääne, Rapla ja Jõgeva maakonnas sajab hooti lund. Teetemperatuur kõigub pluss- ja miinuspoolel. Teedel püsib libeduseoht. Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele: Sõnumite saatmise, söömise ja suitsetamisega ära sõidu ajal tegele. Sa ei pruugi õigel ajal ohtu märgata. Liiklejatelt ootame infot teeolude kohta telefonil 1510.