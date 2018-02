Dagestanis tulistas mees kirikust väljunud rahvast, hukkus viis inimest ja vigastada sai samuti neli inimest.

Inimesed olid just väljunud vastLanädalat lõpetavalt jumalateenistuselt kirikust, kui tundmatu mees jahipüssist tule avas.Kõik ohvrid olid naised.

Tulistamine toimus Kizlyari linnas, vahendab Interfax. Tulistaja hukkus tulevahetuse käigus. Haavatute seas on kolm turvafirma Rosgvardia töötajat.

