Süsteemi võttis kasutusele Lääne-Yorkhire'i politsei. Wired.co.uk kirjutab, et skanneerimissüsteem kasutab andmebaasi, kus on olemas 12 miljoni inimese sõrmejäljed.

Politseinikud võivad süsteemi kasutada ainult siis, kui nad ei suuda inimese isikut muul viisil kindlaks teha. Sõrmejäljetuvastusseadmed võetakse kasutusele näiteks siis, kui inimene keeldub enda kohta infot andmast või politseil on alust kahtlustada, et isik esineb valenime all.

Üks süsteemi kasutuselevõtuga seotud inimesi, Clive Poulton, selgitas, et süsteem kasutab kahte andmebaasi. Esimese nimi on IDENT1. Seal sisalduvad nende inimeste sõrmejäljed, kellel on kokkupuuteid Suurbritannia politseiga ning kes on näiteks mõnes raskes kuriteos süüdi mõistetud. Tõenäoliselt on nad pidanud varem politseile enda sõrmejäljed andma.

Teine andmebaas on IABS ning seal on olemas nende Suurbritanniasse sisenenud isikute sõrmejäljed, kes ei ole riigi kodanikud. Seega leiab sealt paljude immigrantide sõrmejäljed.

Süsteem on välja töötatud viimase aasta jooksul ning läbis enne kasutuselevõttu ka kolmenädalase testperioodi. Nüüd on Lääne-Yorkshire'i politseinikele 250 sõrmejäljeskannerit välja jagatud.