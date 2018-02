Talendishow „Eesti otsib superstaari” alustab täna ajaloo emotsionaalseima avasaatega.

Juba täna õhtul alustab „Eesti otsib superstaari“ oma 7. hooajaga. Karl-Erik Taukari juhtimisel ja Mihkel Raua, Eda-Ines Etti ning Koit Toome kommentaaride saatel ulatatakse kollased kaardid neile, kes võivad olla juba mõne kuu pärast kroonitud Eesti uueks superstaariks. Televaatajad saavad näha ajaloo emotsionaalseimat avasaadet, sest ekraan täitub nii rõõmu- kui ka nutupisaratega.

Mis aga toimub täpselt võtteplatsil, kes on need superstaarid, kes kollast kaarti jahivad ning kuidas toimetab talendisaate mitmekümne liikmeline meeskond, saab näha juba praegu! On aeg heita pilk superstaarisaate telgitagustesse ning näha, kuidas üks Eesti suurimaid saateid õieti purki saab.

Millist nõu küsib Eda-Ines Etti juba kogenud kohtunikult, Mihkel Raualt enne kohtunikelaua taha istumist? Kuidas toimetab saatemeeskond režiiruumis? Milline näeb välja Karl-Erik Taukari riietusruum? Lisaks annab videoblogija Elvis võimaluse ühele superstaarikandidaadile istuda kohtunike grimmitooli ning tunda ennast nagu staar. Vaata videot ja saa teada, mis toimub "Eesti otsib superstaari" tagatubades!