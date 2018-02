Politsei palus täna viljandlaste kaasabi leidmaks erivajadustega last, kes lahkus lõuna paiku Viljandis Kase tänava lastekodust ning kelle asukoht on teadmata. Tuind aega hiljem saabus teade, et laps on leitud!

Kuna tegu on lapsega, kel on erivajadused, muretsetakse väga, et ta võib kõrvalise abita hätta sattuda. Poiss ei ole varem niimoodi üksinda lastekodust ära läinud ning linn on talle võõras. Andreas leiab võõrastega kergesti kontakti, kuid kõne võib olla seosetu ning ebaselge.

Poissi otsivad lastekodu töötajate kõrval ka patrullid, kuid selle kõrval palub politsei ka kõigi linlaste abi. „Laps pani selga musta värvi jope, jalas on tal mustad paksud püksid, kaelas lilla sall ja peas draakoni pildiga müts,“ kirjeldas Viljandi välijuht seda, millisele välimusele vastavat last otsitakse. „Kui keegi märkab sellist poisslast, siis jääge lapse juurde ning andke sellest kohe hädaabinumbril 112 teada,“ palus välijuht.