„Kusjuures emotsioonid on siiani laes, aga kohalejõudmist pole veel. Ma olen ikka veel hämmingus,” ütleb Karl Killing, et talle pole „Eesti laulu” finaali pääsemine päris kohale jõudnud.

„Me kindlasti mõlemad lootsime, et me saame edasi, aga see tuli ikka üllatusena,” räägib noormees.

Oma finaalesituses kavatsevad nad ka muutusi teha. „Me n-ö upgrade’ime seda, mida me tegime poolfinaalis. Mingi detailid teeme paremaks ja kindlasti midagi uut tuleb,” ütleb Karl, et nende esitust tasub põnevusega ootama jääda.

Mis aga saab siis, kui Karl „Eesti laulu” võidaks, kas noormees oleks kogu sellega kaasnevaks vastutuseks valmis? „Eks siis näeb, aga kui see reaalselt nii juhtuks, siis ma arvan, et mul on energiat ja vastutust selle jaoks. Eurovision on „Eesti laulul” selline boonus, et sellele ma pole veel mõelnud,” tunnistab ta.

Kellele hoidis sel aastal pöialt Karl ise? „Mina olin kõige rohkem Iirise ja Agoh poolt. Ja siis mulle meeldisid väga Stig ja Elina,” ütleb poiss.