Võitlejahingega lehm keeldus möödunud kuul ronimast autosse, mis viis loomi tapamajja. Selle asemel põgenes ta metallaeda rammides ning ujus lähedalasuva Nysa järve keskel oleva saareni, vahendab The Independent.

Vapra looma lugu on pannud paljusid inimesi talle kaasa tundma. Nysa linna üks poliitilistest liidritest, Czeslaw Bilobran, on lubanud, et lehma ei viida tapale.