Olgem ausad, ega vöökohta kitsamaks otseselt treenida ei saa. Pigem treenida endale korralikud selja lailihased, õlalihased ja miks mitte ümaram ja suurem tagumik? Nii loome me visuaalselt endale kitsama piha ja nii väga hinnatud liivakellafiguuri. Võiks öelda, et see on üks võtmepunkte kitsama taljekoha saavutamise juures.

Naise keha juures üks hinnatumaid omadusi on liivakellafiguur. Mõnele on seda looduse poolt rohkem, mõnele vähem antud. Paljas Porgand väidab, et saame oma proportsioone muuta, kui toimime lihtsate nippide järgi.

Paratamatult tuleb kitsama talje saavutamiseks ka kaalu alandada. Eks me kõik paneks taljepekid rindadesse või tuharasse, aga kahjuks nii see ei käi. Alusta tervisliku ja kaalulanguseks sobiva toitumisega ning loo sellest omale uus tervislik eluviis. Kui sa ei tea, kuidas toituda, et saavutada oma soovitud eesmärke, siis ootan sind toitumisnõustamisele.

Paljas Porgand jagab teiega ka paar tähtsamat aspekti, mida tervislikuma toitumise nimel silmas pidada:

ära jäta hommikusööki vahele – üks kõige levinumaid vigu, mida klientidelt kuulen. Tervislik ja toitev hommikusöök on päeva alus. Nii tagad energia kogu päevaks ja väldid ülesöömist

joo klaas vett enne igat toidukorda – vesi mängib meie ainevahetuse juures olulist rolli. Lisaks annab see meile aimu, kas tegu oli nälja asemel järsku hoopis januga

eelista täisteratooteid (pruun riis, täisterakaerahelbed), häid rasvu (avokaado, oliiviõli, pähklid, rasvane kala), kiudaineterikast toitu (köögiviljad, kaunviljad, teraviljad)

väldi liigselt töödeldud toitu (maiustused, valmistoit, pagaritooted)

My Fitness; Paljas Porgand; Anu Saagim; Sportland; Kaspar Kaldoja (ERLEND STAUB)

Ka trenn on ülioluline

Kuigi öeldakse, et kõhulihased sünnivad köögis, siis ometi on suur roll ka trennil. Esiteks, see kiirendab kaalulangetust. Teiseks, trenniga saame vormida oma talje veelgi rohkem trimmi.

Üks viga, mida aga alatihti tehakse, on küljelihaste ületreenimine. Lootes justkui nii sangadest lahti saada. Ei, kallikesed, teatud lihasgrupi treenimine ei tähenda, et sa põletad just sealt rasva. Rasvapõletus toimub me kehas ühtlaselt ja vaid geneetiliste eelsoodumuste tõttu võib mõnest kohast minna see sul hõlpsamalt kui mujalt. Küljelihaste liigne treenimine teeb meid visuaalselt hoopiski laiemaks, sest sa ju kasvatad omale küljelihaseid ja massi. Meestel on see igati teretulnud, aga naisena ei pruugi see su eesmärk olla. Seepärast soovitan treenida hoopis kõhu sirglihaseid, mis annavad meie kõhule selle toonuses ja kauni välimuse!

