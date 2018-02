Laupäeval võttis Pärnu maakohus mehe Lääne ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla. „On ilmne, et talle mõistetud eelnevad karistused ei ole täitnud oma eesmärki ja meest on alust kahtlustada uutes kuritegudes,“ ütles prokurör Pille Juhkov kohtule vahistamistaotluse esitamisel. „Seega on vahistamine ainus piisav meede kahtlustatava õiguskuuleka käitumise tagamiseks.“

Lugeja fotolt on näha, et politsei pidas kahtlastatava kinni mitmekesi. Pärnu politseijaoskonna juhtivuurija Lennart Pulga sõnu tegutseti nii, et välistada kahtlustatava igasugune pääsemine. „Politseil pidas esialgu kinni sõiduki ja sellistel puhkudel tuleb arvestada, et autos võib viibida rohkem inimesi,“ rääkis Pulk. „Alati võib toimuda vastuhakk või põgenemine ning politseil tuleb reageerimiseks valmis olla."