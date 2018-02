Aseman Airlinesi reisilennuk 66 inimesega pardal kukkus alla Iraani keskosas Zagrose mägedes.

Lennuk kadus radariekraanidelt 20 minutit peale õhkutõusmist. Aseman Airlinesi lennuk oli teel Teheranist Yasuj linna.

#Iranian plane crashes near Semirom, #Isfahan Province, with 60 passengers on board: Iran's Emergency Center #Iran