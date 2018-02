Lhasas, Tiibeti tähtsaimas Jokhangi budistlikus kloostris puhkes laupäeval tulkahju.

Sotsiaalmeedias levinud videost nähtub, kuidas kloostri katus on leekides. Hiina riikliku meedia teatel pandi tulekahjule kiiresti piir ning keegi vigastada ei saanud, vahendab BBC.

Jokhangi klooster on üle 1000 aasta vana ning kantud UNESCO kultuuripärandi nimekirja.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5